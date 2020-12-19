Zarar vermeyi bırakın

Ayvalık, bir fabrikaya ait karasu havuzunun patlamasıyla son yıllardaki en büyük çevre felaketini yaşadı. Sorumlular hakkında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık halkını temsil eden Ayvalık Belediyesi olarak fabrikanın çevre-işletme izninin iptali talebi ile İdare Mahkemesi’ne dava açıldı” dedi. “Bu fabrika artık disiplin altına alınsın” diyen Ergin, şöyle konuştu:

Kapasitesini aşıyor

“Biz Ayvalıklılar olarak zeytinyağı, pirina kokusuna alışmış insanlarız bunda hiçbir sıkıntımız yok. Biz bu fabrikanın şu an kapasitesinin çok üzerinde çalıştığını biliyoruz. Sadece Ayvalık’ta üretilen zeytinlerden elde edilen pirina burada işlenmiyor. Tesis kapasitesinin 8-9 kat üzerinde çalıştığı için Ayvalık’a daha önce de çeşitli zararlar verdi. Zeytin karasuyunun toplandığı havuzların duvarlarının yıkılması sonrasında bu korkunç zehirli atıklar tüm çevreye yayıldı. Şu an bu yayılma Nikita Deresi aracılığıyla Sarımsaklı plajlarına, doğa harikası Badavut’a kadar ulaşacak, plajlarımızın da çevre kirliliğine neden olacak.”