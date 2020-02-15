15.02.2020 - 00:01 |
Zehirlenme şüphesi
Bornova Koşukavak Mahallesi’nde 9 köpek ve 2 kedi yavrusunun ölü bulunması üzerine harekete geçen Bornova Belediyesi veterinerlik ekipleri, ilk belirlemelerde can dostların zehirlenme ihtimalinin yüksek olduğunu tespit etti.
Alınan toksikolojik örnekler İzmir Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla Veteriner Araştırma Enstitüsü’ne yollandı. İki candost ise, Pınarbaşı’ndaki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alındı.
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