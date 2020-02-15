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    HaberlerEge Haberleri Zehirlenme şüphesi
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    15.02.2020 - 00:01 |

    Zehirlenme şüphesi

    Bornova Koşukavak Mahallesi’nde 9 köpek ve 2 kedi yavrusunun ölü bulunması üzerine harekete geçen Bornova Belediyesi veterinerlik ekipleri, ilk belirlemelerde can dostların zehirlenme ihtimalinin yüksek olduğunu tespit etti.

    Zehirlenme şüphesi

    Alınan toksikolojik örnekler İzmir Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla Veteriner Araştırma Enstitüsü’ne yollandı. İki candost ise, Pınarbaşı’ndaki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alındı.

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