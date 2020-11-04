Zeki Bilgin yoğun bakımdan çıktı

Ateş ve öksürük şikayetleri artığı için 17 Ekim günü yoğun bakım alınan Bilgin’in tetkiklerinin iyi çıktığı, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kısa zamanda aranızdayım

Bir süre daha hastanede kalacağını belirten Bilgin, “En kısa zamanda aranızda olacağım ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tedavim boyunca telefon kullanamadığım için aramalara yanıt veremedim. Bir süre daha telefonlara cevap veremeyeceğim. Bundan dolayı vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyorum. Tüm hemşerilerime selamlarını gönderiyorum” dedi.