Zemin etüdü yoksa sağlamlık boşuna

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi ve Mühendisi Şeref Alpago, Bayraklı’da yıkıma neden olan 30 Ekim depreminin, zemin etüdünün önemini ortaya koyduğunu belirtti. Çalışmayla depremsellik, yük taşıma kapasitesi gibi verilere bakıldığını belirten Alpago, “Binanın toprağa basarken nereye oturduğunu biliyor olması gerekir. Zemin etüdünün önemi buradan başlıyor. Bunlar yapılmamışsa, binanız istediği kadar sağlam olsun; hiçbir işe yaramıyor. Yaşanan depremde şunu görüyoruz. Zemin büyütme katsayılarına göre 6 kusurlardaki deprem burayı, 7- 7.5 büyüklüğünde vurdu. 3.5 kat büyüttü” dedi. Zemin etüdünün her başı olduğunu kaydeden Alpago, şöyle konuştu:

Mühendis olmalı

“Eski yönetmeliğe göre zemin etüdü yapılsa dahi belirli standartlarolmadığını belirten Alpago, “Çok katlı olan özellikli binalarda veya çok kötü zeminlerde zemin etüdünün üniversite destekli yapılması gerekiyor. Jeoloji mühendislerinin de yapı denetimlerde mutlaka yer alması gerekli.”.

Maliyeti uygun

6, 6.5 milyon lira maliyetle yapılan bir binanın hakkı verilerek yapılan zemin etüdünün 10-15 bin lira civarında olduğunu belirten Şeref Alpago, “Böldüğünüzde, maliyeti bina yapımının 1000’de 1-1.5 civarıdır. Bu ücret, 12 bin lira olsa, inşaat ise 18 ay sürse; ayda 600 lira, yani günde 20 liradır” diye konuştu.