14.03.2020 - 00:59 | | Yusuf Çınar
Zeybekle kutlama
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Çeşme çarşısında düzenlenen yürüyüş ve Cumhuriyet Meydanı’nda, kadına şiddete dikkat çekmek için oynanan sokak tiyatrosuyla kutlandı.
Etkinlikte 100 kadın, zeybek oynadı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile eşi Nuriş Oran’ın da yer aldığı etkinlikte vatandaşlara karanfil dağıtıldı.
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Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...