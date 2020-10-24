Zeynep Aslan için pedala basacaklar

İzmirli bisiklet sporcuları, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zeynep Aslan için yarın anma programı düzenleyecek. Sporcular, Aslan adına Bostanlı Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan anma alanındaki zeytin fidanının altına, yanlarında getirdikleri notları ve çiçekleri bırakacak. Zeytin fidanı daha sonra Aslan’ın vefat ettiği Çiğli yakınlarında bir yere dikilecek. Ardından Konak Meydanı’na kadar bisiklet sürecek.