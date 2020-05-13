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    HaberlerEge Haberleri Zeynep, evinde Avrupa ikincisi oldu
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    13.05.2020 - 07:00 |

    Zeynep, evinde Avrupa ikincisi oldu

    Salgın nedeniyle 2 aydır evden çıkamayan İzmirli 10 yaşındaki minik tekvandocu Zeynep Minel Ustaoğlu, evinden online katıldığı ilk uluslararası turnuvada Avrupa ikincisi olmayı başardı.

    Zeynep, evinde Avrupa ikincisi oldu

    Salgın nedeniyle 2 aydır evden çıkamayan İzmirli 10 yaşındaki minik tekvandocu Zeynep Minel Ustaoğlu, evinden online katıldığı ilk uluslararası turnuvada Avrupa ikincisi olmayı başardı. Avrupa Tekvando Birliği (WTE) 1. Online Avrupa Açık Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda İzmir’i temsil eden Nova Spor Kulübü’nün 4 küçük sporcusu dünya çapında 75 ülkeden 1254 tekvandocunun katıldığı organizasyonda yarı finale çıkmayı başarırken Zeynep, gümüş madalyaya uzandı.

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