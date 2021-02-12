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    12.02.2021 - 07:00 |

    Zeynep Naz annesinin izinde

    Yunusemre Belediyespor Kulübü’nde yaklaşık 1 yıldır basketbol branşında Yunusemre Belediyespor minik basketbol takımı ile çalışmalarını sürdüren Zeynep Naz Onater‘in spor sevgisi ve mücadelesi devam ediyor.

    Zeynep Naz annesinin izinde

    Yunusemre Belediyespor Kulübü’nde yaklaşık 1 yıldır basketbol branşında Yunusemre Belediyespor minik basketbol takımı ile çalışmalarını sürdüren Zeynep Naz Onater‘in spor sevgisi ve mücadelesi devam ediyor. Zeynep Naz Onater’in annesi Yunusemre Belediyespor bireysel sporlar sorumlusu olan Güliz Onater, ”Kendim yıllarca voleybol oynadım ve voleybol hakemliği de yaptım.
    Kızımın branş olarak basketbolu seçmesi önemli değil. Önemli olan spor yapması ve sporcu olması. Bu da ailece bizleri de çok mutlu etti.
    Yunusemre Belediyespor’da takım arkadaşları ile spor yapmaktan da çok mutlu. İnşallah bu yolda ilerler” dedi. Sporcu annenin sporcu çocuğu Zeynep Naz da hedefinin basketbol branşında başarılı bir sporcu olarak spor hayatını devam ettirmek olduğunu belirterek Yunusemre Belediyespor Kulübü’nde olmaktan çok memnun olduğunu kaydetti.

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