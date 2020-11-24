Zeytin bereketi

Edremit Körfezi’nde kasım ayıyla birlikte başlayan hasattan 10 bin kişi ekmeğini kazanıyor. Yevmiyeler, 120 liraya kadar çıkıyor.

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden 10 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi’nde zeytin hasadı sürüyor. Zeytinin dökülme riskine karşı hasada erken başlayan üreticiler, her geçen gün zeytinyağı veriminin de artığını dile getirdi. 15 gün öncesine kadar 9-10 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde edildiği, zeytinlerin yağlanmasıyla şimdilerde ise 6- 7 kilogram zeytinden 1 litre yağ çıktığı belirtildi.

‘35 lirada sabitlensin’

Bu yıl yağın kalitesinin yüksek olduğunu belirten üretici Hasan Dayı, “Bunun sebebi tertemiz hava, bir tarafımızda Kaz Dağları, diğer tarafımızda ise Madra Dağı var. Bu güzel ortamda yetişen zeytinlerden elde ettiğimiz yağın kalitesi ve nefaseti de yüksek oluyor. İşçi yevmiyeleri erkekler için 120 lira, kadınlar için ise 90 lira. Fabrikada sıkım maliyeti de zeytinin kilogramı başına 45 kuruş” diye konuştu.

Dayı ayrıca şu an zeytinyağının perakende kilogram satış fiyatının 30 liranın üstüne çıktığını, 35 lirada sabitlenmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

‘Keşke yıl boyu olsa’

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker de, “Bu sene zeytin fazla yok ama yine de Edremit Körfez ilçelerinden ve körfez ilçesi dışındaki komşu ilçelerden gelen işçilerle birlikte bugün için zeytinlik alanlarda takriben 8-10 bin işçi çalışıyor” dedi. Yevmiyeli olarak zeytin toplayan Hayriye Özyılmaz ise, “Zeytin hasadı yaklaşık 3 ay boyunca sürüyor. Hepimiz evimizin masrafını karşılamaya çalışıyoruz. Keşke 3 ay değil de sürekli bir iş olsaydı” dedi.