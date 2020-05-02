Zeytin üreticisine ilaçlama duyurusu

Açıklama, “Bahçelerinizi kontrol ederek hava şartlarının uygun olduğu zamanda, çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce teknik talimatlara uygun bir şekilde mücadele edin. Arıların uçuş yapmadığı akşamüzeri veya sabahın erken saatlerinde ilaçlama yapın” uyarısı yapıldı.