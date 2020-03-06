Zeytincilere çağrı

Milas Ticaret ve Sanayi Odası, coğrafi işaretli Milas zeytinyağının ardından yağlı zeytin olarak bilinen sofralık zeytine de coğrafi işaret aldı, üreticilere markalaşma ve dış pazarlara açılma çağrısında bulundu. Milas yağlı zeytininin de zeytinyağı gibi çok özel bir ürün olduğunu belirten MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Öncelikli hedefimiz, bu güne kadar evlerde, her ailenin ihtiyacı için hazırlanan ve ‘Milas yağlı zeytini’ olarak bilinen sofralık zeytinlerimize pazar değeri kazandırmaktır. Bunun için, üreticilerimize öncelikle markalı Milas yağlı zeytini üretimi yapmaya çağırıyoruz. Sonrasında Milas’ta oturarak müşteri beklemek yerine, kaliteli ürünümüzü önce Türkiye pazarlarına, daha sonra yurtdışına pazarlamamız gerekiyor” diye konuştu.