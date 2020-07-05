Zeytinden 19 milyon dolarlık dışsatım geliri

Bu dönemde zeytinyağı ihracatı, yüzde 1 artışla 8 milyon 477 bin dolara, pirina yağı ihracatı ise yüzde 40 artışla 689 bin dolara çıktı. Böylece 2019’un haziran ayında 15 milyon 775 bin dolar olan zeytin ve zeytinyağı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 21 artıp 19 milyon 60 bin dolara yükseldi.



Hedef Uzakdoğu



Salgın sürecinde yurt içinde zeytin ve zeytinyağı tedariğinde herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, ihracatta da haziran ayındaki artışın sevindirici olduğunu bildirdi.



Rakamların bir toparlanma sinyali olduğuna işaret eden Er, “Pandemi sürecinde lojistik şartlardan dolayı geciken ve biriken ihracatların bir anda yapılmasından kaynaklanan bir artış olabilir” diye konuştu.



Tarım ihracatının parlayan pazarı Japonya’ya ise haziran ayında yapılan ihracat yüzde 162’lik rekor artışla 1 milyon 24 bin dolara çıktı. Japonya’ya yapılan ihracatın artmaya devam edeceğini dile getiren Er, diğer Uzak Doğu ülkelerinde de benzer artışları yakalamak için çalıştıklarını belirtti.





Tütünde yenİ yaptırım

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Umur, makaron veya yaprak sigara kâğıdının, içine kıyılmış tütün doldurulmuş olarak satışına hapis cezası getiren uygulamanın ihracatın olumlu etkileyeceğini, yasa dışı ticareti sonlandıracağını söyledi.