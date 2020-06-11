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    HaberlerEge Haberleri ‘Zeytinli, Akçay Güre’ye bekleriz’
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    11.06.2020 - 00:06 |

    ‘Zeytinli, Akçay Güre’ye bekleriz’

    ‘Zeytinli, Akçay Güre’ye bekleriz’

    2020’yi turizm yılı ilan ettiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, “Körfez’in tamamında özel çalışmalar yapıyoruz. Konuklarımızı bekliyoruz” dedi.

    Balıkesir’in 291 kilometrelik kıyı ve sahil şeridinde yürütülen; plaj, yürüyüş, bisiklet yolu ve altyapı çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bu yılı turizm yılı ilan ettik. Onyılların ihtiyaç duyduğu dokunuşları yapıyor, Temmuz itibariyle de çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

    Yılmaz; Zeytinli, Akçay ve Güre’deki denetim sırasında, Ege Körfezi’nin tamamında özel çalışmalar yaptıklarını belirtti, “2020 yılını turizm yılı ilan ettik” dedi.

    ‘Titiz çalışmalar’

    Balıkesir’de turizmin bu yıl canlı olacağını da vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğa ile denizin buluştuğu, altından sıcak suyunun çıktığı, önümüzde denizin, arkamızda da Kazdağları, Madra Dağı’nın ve Kocadağ’ın olduğu bir Körfez’den bahsediyoruz. Cunda’sından Altınoluk’a kadar her bölgede arkadaşlarımız titiz çalışmalar yapıyorlar. Buralarda onyılların ihtiyaç duyduğu sahil şeridindeki yürüme yolunu ve Güre’de balıkçı barınaklarının bulunduğu iskelede genişletme çalışmaları yapıyoruz. Körfez bölgesinde çalışmalarımızı Temmuz’da bitirmeyi hedefliyoruz.”

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