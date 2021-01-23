Zeytinli makarna raflarda

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün önde gelen markası Alhatoğlu, besin değeri yüksek iki ürünü bir araya getirdi. Alhatoğlu Zeytinyağları ortağı Alper Alhat, geleneksel yöntemlerle üretilen üretilen makarnanın en önemli özelliğinin vitamin, polifenol ve lif bakımından zenginleştirilen yüzde 30 oranında zeytin içermesi olduğunu söyledi. Alhat, “Ürünümüze katma değer kazandırıp üreticimize fayda sağlamak istiyoruz. Olive Works Zeytinli Makarna işte böyle bir isteğin ürünü” diye konuştu.