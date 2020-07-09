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    HaberlerEge Haberleri zeytinlikler kirada
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    09.07.2020 - 00:00 |

    zeytinlikler kirada

    Köy muhtarlıkları adına kayıtlıyken 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası gereği köy tüzel kişiliklerini kaybederek mahalle statüsü olan yerlerden Milas Belediyesi’ne geçen taşınmazlar kiraya veriliyor.

    zeytinlikler kirada

    Belediyeye ait 178 zeytin arazisinin 6 yıl süreyle kiralanacağını belirten Başkan Muhammet Tokat, “Geçen hasat döneminde ihale girişimlerimiz sonuç vermedi. Kendi personelimiz ile bazı zeytinlikleri toplamaya çalıştık, çok fazla zeytin heba oldu. Memecik zeytini bölgemizin en önemli zeytini ve çok kaliteli yağa sahip. Zeytin ağaçlarının ekonomiye kazandırılması için en doğru karar bakım ve imarlarını yapmak koşuluyla kiraya vermek olacak” dedi.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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