zeytinlikler kirada

Belediyeye ait 178 zeytin arazisinin 6 yıl süreyle kiralanacağını belirten Başkan Muhammet Tokat, “Geçen hasat döneminde ihale girişimlerimiz sonuç vermedi. Kendi personelimiz ile bazı zeytinlikleri toplamaya çalıştık, çok fazla zeytin heba oldu. Memecik zeytini bölgemizin en önemli zeytini ve çok kaliteli yağa sahip. Zeytin ağaçlarının ekonomiye kazandırılması için en doğru karar bakım ve imarlarını yapmak koşuluyla kiraya vermek olacak” dedi.