Zeytinyağı seferberliği

Zeytindostu Derneği, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) düzenlediği Zeytinyağı Farkındalık ve Tadım Eğitimi’nde katılımcıları zeytinyağının üretiminden son tüketiciye kadar olan kalite süreçleri konusuna bilgilendirdi. Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fügen Özkaya ile Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri Atilla Totoş ve Dr. Dilşen Oktay’ın verdiği, kaliteli zeytinyağı konusunda tüketici ve üretici bilincini artırmanın hedeflendiği eğitimde uygulamalı olarak zeytinyağı tadımı da yapıldı. Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özkaya, “Mevcut cezalar caydırmakta yetersiz kaldığına işaret ederek, para cezası için bütçe ayırıp sahteciliğe devam ediliyor. Bu suçta ısrarcı olanlara hapis cezası uygulanması, üretim izinlerinin iptal edilmesi, farklı markalarla sahteciliğe devam etmesinin önlenmesi gibi hukuksal düzenlemeler istiyoruz” dedi. Eğitimlerde, yağın koyu renginin, donmamasının, acılık ve yakıcılığının kalitesizlik belirtisi olmadığı, eğer yakıcılık yemek borusundaysa olumsuzluk olduğu anlatıldı.

Plastik kap olmaz

Ayrıca zeytinyağının ışık geçirgenliği olmayan koyu cam şişelerde hava ve ısıdan korunarak saklanması, plastiği çözme özelliği olduğundan asla plastik şişeye doldurulmaması gerektiği vurgulandı.