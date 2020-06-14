Zeytinyağı uyarısı

Koronavirüs sürecinde insanların sağlıklı beslenmeye daha fazla özen gösterdiğini buna bağlı olarak zeytinyağı tüketiminin arttığını belirten Semerci, “İnternette belirli bir adresleri ve firmaları bulunmayan kişilerce ‘beşer litrelik 4 teneke sızma zeytinyağı’ diye 320 liraya satılan ürünler gerçek zeytinyağı değil” dedi. Üreticiden zeytinyağının litresinin çıkış maliyetinin 20 lira civarında olduğunu kaydeden Semerci, “5 kilogramlık bir teneke zeytinyağının bize maliyeti 120 lira. Piyasada 130-150 liranın altında ‘sızma’ adıyla satılan zeytinyağına lütfen tüketicilerimiz itibar etmesin” diye konuştu.