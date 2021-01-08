Zeytinyağında 63. marka, Ilbıra oldu

Milas’ta banka memuruyken emekli olup 60 dönümlük arazisinde zeytin ve zeytinyağı üretimine başlayan Duygu Ilbıra, kendi markasını oluşturdu. Duygunun Bahçesi adıyla kurduğu internet sitesinde satmaya başladı. Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret tescilli almasıyla üretime yöneldiğini belirten Ilbıra, “Soyadımla Milas zeytinyağında 63’üncü markayı aldım” dedi. MİTSO Başkanı Reşit Özer de, “Üreticilerimiz üretim ve markalaşmada ne kadar bilinçlenirse Milas zeytinyağı da o kadar değer kazanacak” diye konuştu.