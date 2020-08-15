Zeytinyağını, GEKAP yükünden kurtarın

GEKAP’ın, kullanıldıktan sonra işlevini yitiren ürünlerin geri kazanımında gerekli maliyetlerin finansmanına kaynak oluşturmak amacıyla konulmuş bir vergi olduğunu belirten Alhat, “Sanayi tipi kızartma işleminde kullanılan yağların toplanıp tekrar ekonomiye kazandırılmasının pek çok faydası var. Fakat zeytinyağının bu kapsama girecek tarzda ve boyutlarda bir kullanımı yok” dedi.

Terayağı gibi

Zeytinyağının ülkemizde aynı tereyağı gibi kahvaltılık olarak ve yemeğin içine katılmak suretiyle tüketildiğini sözlerine ekleyen Alhat, “Tereyağı gibi GEKAP kapsamı dışına alınmasını, zaten diğer bitkisel yağlar karşısında maliyet açısından dezavantajlı pozisyonda olan zeytinyağının bu yükten kurtarılmasını istiyoruz” diye konuştu.