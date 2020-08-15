15.08.2020 - 00:03 |
Zeytinyağını, GEKAP yükünden kurtarın
Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, zeytinyağının Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) kapsamından çıkarılmasını istedi.
GEKAP’ın, kullanıldıktan sonra işlevini yitiren ürünlerin geri kazanımında gerekli maliyetlerin finansmanına kaynak oluşturmak amacıyla konulmuş bir vergi olduğunu belirten Alhat, “Sanayi tipi kızartma işleminde kullanılan yağların toplanıp tekrar ekonomiye kazandırılmasının pek çok faydası var. Fakat zeytinyağının bu kapsama girecek tarzda ve boyutlarda bir kullanımı yok” dedi.
Terayağı gibi
Zeytinyağının ülkemizde aynı tereyağı gibi kahvaltılık olarak ve yemeğin içine katılmak suretiyle tüketildiğini sözlerine ekleyen Alhat, “Tereyağı gibi GEKAP kapsamı dışına alınmasını, zaten diğer bitkisel yağlar karşısında maliyet açısından dezavantajlı pozisyonda olan zeytinyağının bu yükten kurtarılmasını istiyoruz” diye konuştu.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.