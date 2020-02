‘Zincir markete izin yok’

Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen “Esnaf Buluşması” programı Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in gerçekleştirildi.



Bölgedeki esnafların sorun ve taleplerinin görüşülerek yerel yönetim işbirliğinde çözüme kavuşması amacıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez, Bodrum’da yaklaşık 7 bin üyesi olan bir STK’yı temsil ettiklerini belirtti, “Başkanımız Ahmet Aras, her zaman yanımızda, biz de kış döneminde esnafımızın ekonomik durumunu desteklemek adına gerekli imkânları sunuyoruz” dedi. Göreve geldiği günden bu yana esnafla sürekli istişare halinde olduklarını ve her projede fikirlerini aldıklarını ifade eden Aras ise şöyle konuştu:



‘Karar çok kıymetli’



“Ben de esnaf çocuğuyum ve yıllarca esnaflık yaptım. Attığımız her adım Bodrum esnafını desteklemek, kent ekonomisini canlandırmak amacı taşıyor. Esnafımızı korumak için özellikle zincir marketlere izin vermiyorum. İlgili hiç bir talebi kabul etmiyoruz.”

Bodrum’daki esnafın çok şanslı olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, “Zincir marketler hakkında attığı adımlar bizler için çok kıymetli, ‘Bodrum’un özüne sahip çıkacağım’ diyor” dedi.