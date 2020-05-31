31.05.2020 - 00:01 |
Ziraat Odası’ndan 2.5 ton akaryakıt
Saruhanlı Ziraat Odası, arazi yollarının rahat ve güvenli bir hale gelmesi amacıyla yollarda bakım ve onarım çalışması başlatan Saruhanlı Belediyesi’nin iş makinelerinde kullanılması için 2 buçuk ton akaryakıt desteğinde bulundu.
Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Başkanı Zeki Bilgin’i ziyaret etti, protokol imzalandı. Bilgin üreticinin yararına olacaklarını ifade etti.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.