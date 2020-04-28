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    HaberlerEge Haberleri Zirve, patates ve salatalıkta
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    28.04.2020 - 07:00 |

    Zirve, patates ve salatalıkta

    Aliağa Belediyesi’nin, taze sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinin satışını yaptığı aliagasemtpazari.com sitesi yoğun ilgi gördü.

    Zirve, patates ve salatalıkta

    Aliağa Belediyesi’nin, taze sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinin satışını yaptığı aliagasemtpazari.com sitesi yoğun ilgi gördü. Site, 17 günde 9 bin 132 siparişi Aliağalıların adreslerine teslim etti.

    Çilek ve soğan takip etti

    Kısa sürede gıda alışverişinde Aliağalıların tek adresi haline gelen aliagasemtpazari.com’da bugüne kadar en fazla siparişi salatalık ve patates aldı. 3.5 ton sipariş alan salatalık, aynı oranda sipariş alan patatesin sitedeki liderliğine ortak oldu. Salatalık ve patatesi 3’er tonla çilek ve kuru soğan, 2.5 tonla da domates takip etti.

    Temizlik devam ediyor

    Önümüzdeki günlerde zeytinyağı ile köy ekmeğinin de satışa sunulacağı belirtildi. Öte yandan belediye, merkez ve çevre mahallelerde başlattığı apartmanların dezenfekte işlemine devam ediyor.

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