BİST122.1360EURO6,600USD5,980,09ALTIN299,620,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Zirvede Almanya
    ABONE OL
    05.02.2020 - 07:00 |

    Zirvede Almanya

    Egeli gıda ihracatçıları 2019 yılında 174 ülkenin sofralarına lezzet kattı,

    Zirvede Almanya

    Egeli gıda ihracatçıları 2019 yılında 174 ülkenin sofralarına lezzet kattı, Almanya 374 milyon dolarla zirvede yer aldı. İngiltere, 312 milyon dolarlık Türk lezzetleri tercih etti, Amerika Birleşik Devletleri 263.5 milyon dolarlık gıda ithalatıyla listenin üçüncü sırada yer aldı. Çekirdeksiz kuru üzüm 520 milyon dolarlık ihracatla dünyanın en çok tercih ettiği Ege lezzeti oldu. 296 milyon dolarla levrek, 255 milyon dolarla çipura öne çıktı. Tavuk eti, yumurta, domates, meyve suları, kuru domates, kuru incir, kuru kayısı, orkinos, alabalık, bitkisel yağ, yağlı tohumlar, haşhaş tohumu, zeytin, zeytinyağı, defne yaprağı, kekik, kornişon, biber, kiraz ihracatta öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

    VIP ambulans! Hastaya 400 patrona 700İş adamı kılığındaki muhabirlerimiz, trafiğin en yoğun saatinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına 40 kilometrelik yolu 38 dakikada kat etti. Karşılığında da ambulansa 700 lira ödedi
    daha fazla video için
    Kedilere vahşice tekme kameradaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde marketin önünde görevliyle konuşan bir kişi, hemen yanında kendi halinde duran 2 kediye vahşice tekme attı. Kedilerin can havliyle kaçıştığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS başvuruları ne zaman alınacak? 2020 YKS başvuru kılavuzu yayımlamdı mı?

    YKS başvuruları ne zaman alınacak? 2020 YKS başvuru kılavuzu yayımlamdı mı?

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    Sıradaki Haber