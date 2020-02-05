Zirvede Almanya

Egeli gıda ihracatçıları 2019 yılında 174 ülkenin sofralarına lezzet kattı, Almanya 374 milyon dolarla zirvede yer aldı. İngiltere, 312 milyon dolarlık Türk lezzetleri tercih etti, Amerika Birleşik Devletleri 263.5 milyon dolarlık gıda ithalatıyla listenin üçüncü sırada yer aldı. Çekirdeksiz kuru üzüm 520 milyon dolarlık ihracatla dünyanın en çok tercih ettiği Ege lezzeti oldu. 296 milyon dolarla levrek, 255 milyon dolarla çipura öne çıktı. Tavuk eti, yumurta, domates, meyve suları, kuru domates, kuru incir, kuru kayısı, orkinos, alabalık, bitkisel yağ, yağlı tohumlar, haşhaş tohumu, zeytin, zeytinyağı, defne yaprağı, kekik, kornişon, biber, kiraz ihracatta öne çıkan ürünler arasında yer aldı.