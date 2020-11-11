Zirveden Atatürk’e selam

Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Personel Albay Feramis Duran ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çelenk sunumuyla başlayan 10 Kasım töreninde, saat 09.05’de çalmaya başlayan sirenlerle tüm kent saygı duruşuna geçti.



Büyükşehir tarafından düzenlenen Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ne katılan genç- yaşlı onlarca Aydınlı ise, 11 kilometrelik YukarGörle- Arapapıştı Kanyonu rotasını yürüyüp zirvede Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. Atatürk’ü hasretle andıklarını ifade eden Çerçioğlu, yürüyüşe katılan herkesi tebrik etti.