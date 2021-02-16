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    HaberlerEge Haberleri Zirvenin tek sahibi
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    16.02.2021 - 00:01 |

    Zirvenin tek sahibi

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta kar altında çıktığı İnegölspor deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönen Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakaladı.

    Zirvenin tek sahibi

    Oynadığı 22 maçta 18 galibiyet ve 4 beraberlik alarak Türkiye’de liglerin bu sezon yenilgi yüzü görmeyen tek takımı olan siyah beyazlılar, takipçisi Hekimoğlu Trabzon ile arasındaki puan farkını 16’ya çıkarıp zirvede adeta yalnız kaldı. Manisa FK’da Teknik Direktör Serkan Özbalta, “Futbolcularımız hem bizi hem de Manisa şehrini gururlandırdı. Bir kenti temsil ediyoruz. Aldığımız galibiyetlerle Manisalıları sevindiriyorsak ne mutlu bize” dedi.

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