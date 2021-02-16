Zirvenin tek sahibi

Oynadığı 22 maçta 18 galibiyet ve 4 beraberlik alarak Türkiye’de liglerin bu sezon yenilgi yüzü görmeyen tek takımı olan siyah beyazlılar, takipçisi Hekimoğlu Trabzon ile arasındaki puan farkını 16’ya çıkarıp zirvede adeta yalnız kaldı. Manisa FK’da Teknik Direktör Serkan Özbalta, “Futbolcularımız hem bizi hem de Manisa şehrini gururlandırdı. Bir kenti temsil ediyoruz. Aldığımız galibiyetlerle Manisalıları sevindiriyorsak ne mutlu bize” dedi.