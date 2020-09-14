Zirvenin yeni sahibi yaş meyve ve sebze...

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği son bir yılda 985 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandırdı. Ege’den yapılan 5 milyar 70 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatının 985 milyon dolarlık dilimini gerçekleştiren birlik, 655.5 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri, 329.6 milyon dolarlık taze meyve sebze dışsatımı yaptı. Üyelerine teşekkür eden Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, Dikili ve Kınık’taki ihracatçı firmalarla buluştu. Uçak, “2020 yılı sonu için belirlediğimiz 1 milyar dolar ihracat hedefine eylül ayı sonunda ulaşabilecek konumdayız. Bölgede ilki Dikili’de kurulan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin itici gücüyle dışsatımı 10 milyar dolara çıkaracağız” dedi.