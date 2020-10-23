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23.10.2020 - 07:00 |

‘Zirveyi bırakmayız’

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk 5 haftayı 15 puanla lider geçiren Turgutluspor, ilk yenilgisini Serik BLD deplasmanında aldı.

‘Zirveyi bırakmayız’

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk 5 haftayı 15 puanla lider geçiren Turgutluspor, ilk yenilgisini Serik BLD deplasmanında aldı. Kırmızı siyahlılar, 2-0 mağlup olarak ilk defa sahayı boynu bükük terk etti. Ege ekibinde Teknik Direktör İbrahim Cezayir, alınan mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracaklarını dile getirdi, “Antalya’ya mutlak galibiyet için gitmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yarış devam ediyor ve biz zirvenin en önemli adayı olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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