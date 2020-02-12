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    12.02.2020 - 07:00 |

    Ziyaretçi rekoru

    Organizasyonunu Orion Fuarcılık A.Ş.’nin üstlendiği, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ilk dört büyük tarım fuarından biri olan 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 73 ülkeden 948 firma katılımı ile 358 bin 711 ziyaretçiyi ağırladı.

    Ziyaretçi rekoru

    Organizasyonunu Orion Fuarcılık A.Ş.’nin üstlendiği, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ilk dört büyük tarım fuarından biri olan 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 73 ülkeden 948 firma katılımı ile 358 bin 711 ziyaretçiyi ağırladı. Fuarda; tarım makineleri, seracılık, tohum, fide, fidan, gübre, ilaç sanayi, sulama, plastik, ambalaj, tarımsal enerji, hayvancılık, süt ve et ürünleri, traktör, veterinerlik alanlarında dünya devi kuruluşlar yer aldı. Ayrıca fuarda, 2 binden fazla yerli ve yabancı iş insanı arasında yapılan ikili görüşmeler kapsamında 728 milyon dolarlık bir iş hacmi gerçekleşti. Eğitici panel ve seminer programları tam not aldı.

    Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldıBursa'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.
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    11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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