Zolan ve Ergün’den alkışlanacak karar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Encümen Toplantısı’nda kiracılarını ilgilendiren önemli kararlar aldı. Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında yapılan toplantıdan, “Belediyemiz ve bağlı iştirakleri tarafından kiraya verilen, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri kullanılamayacağından, faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmemesine; faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte pandemi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçların ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak, kiracılar tarafından dilekçe ile başvurulması halinde de, nisan ayından itibaren faiz alınmaksızın süreçte oluşacak kira bedellerinin ertelenmesine karar verilmiştir” kararı çıktı.



Çiftçi de sevindi



Öte yandan toplantıda, üreticiyi ilgilendiren önemli bir karar da alındı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında tarımsal sulama kooperatiflerine kiralanmak suretiyle işletilen ve kira sözleşmelerinin süresi sona eren gölet, sondaj ve tarımsal sulama tesislerinin mevcut kira sözleşmelerinde belirtilmiş 2019 yılı kiralama bedellerinde herhangi bir artış yapılmadan, kira sözleşmeleri 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı. Tarımsal sulama tesislerinin yapımı ve işletilmesine yönelikte projeler uygulayan Büyükşehir’in, 2020 yılında çiftçiye yüzde 75 hibe destekli olarak 7 milyon liralık kaynak ayırdığını belirten Güzgülü, “Başkanımız

Cengiz Ergün öncülüğünde üreticimizin, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi de, salgınla mücadele kapsamında İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgeleri ile faaliyetlerini durduran, mülkiyeti belediyeye ait 200 işyerinden kira almayacak. “Esnafımızın da yanındayız” diyen Osman Zolan, “1 Nisan 2020 tarihinden itibaren kira alınmayacak. Tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte her türlü imkanlarıyla birlikte Denizlili hemşehrilerimizin yanındayız. Bu zor günleri birlikte aşacağız” diye konuştu.