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    HaberlerEge Haberleri Zolan’dan uyarı geldi ‘Rehavete kapılmayın’
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    04.05.2020 - 00:03 |

    Zolan’dan uyarı geldi ‘Rehavete kapılmayın’

    Zolan’dan uyarı geldi ‘Rehavete kapılmayın’

    DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, Büyükşehir Alo 153 ve 112 Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşların, ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun yanında belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdüren Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi ekipleriyle hizmetlerine devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sokak hayvanlarının da mağdur olmaması için çaba harcıyor. Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, salgında azalma yaşanmaya başladığını, ancak vatandaşların rehavete kapılmaması ve kurallara harfiyen uyması gerektiğini söyledi.

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