“Zor şartlardan avantajla döndük”

TFF 1. Lig yarı final ilk maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayan Akhisarspor, rakibiyle 3-3 berabere kalarak ikinci maç öncesi avantajı sağlamıştı. İstanbul’daki mücadele sonrası konuşan Teknik Direktör Yılmaz Vural, sahanın yakınında bulunan evlerden Karagümrüklü taraftarların takımlarına destek verdiğini, dolayısıyla maçın seyircisiz olmadığını belirtti.



TFF ve valiliğe defalarca yazı yazdıklarını söyleyen Vural, “İstanbul’da çok fazla stat var. Onlardan birini seçmelerini istedik. En azından daha iyi şartlarda mücadelemizi ortaya koyardık. Soyunma odasında nefes bile alamak güçtü” diye konuştu. Vural’ın bu açıklamasının ardından Karagümrük cephesinden de bir açıklama geldi. Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan yazıda, ‘’Karagümrük’te top oynarken futbol topunu tanımayanlar, bugün devlet imkanlarıyla yapılan stadyumlara sahip olup, belediye parasıyla yaşayıp, bizleri beğenmezler olmuşlar.



Devletimiz bize de mutlaka bir stadyum yapacaktır. Sabırla sıramızı bekliyoruz” ifadelerine yer verildi. Karagümrük’ün yaptığı paylaşımdan sonra cevap niteliğinde bir açıklama yayınlayan Akhisarspor, “Karagümrük’te futbol oynanırken futbol topunu tutamayanlar dediğiniz takım, 12 yıl önce 3. Lig’den başlayıp 6 sezon Süper Lig’de mücadele etmiş, akabinde de Ziraat Türkiye Kupadı ve Süper Kupa’yı müzesine götürmeyi başarmıştır. Ayrıca ülkemizi Avrupa’da temsil etmiştir. Belediye parasıyla yaşıyor dediğiniz kulübün yönetim şeklini ve transfer politikasını birazcık araştırırsanız, başarının sırrını anlayabilrisiniz. Bizler de yıllardır stadyum hasreti çeken, her yıl kilometrelerce yol yaparak Manisa’ya giden cefakar taraftar grubuyuz. Ülkemizde devlet imkanları ile yapılan onca stat varken sizin de stadınızın olmasını diliyoruz” denildi.



