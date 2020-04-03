‘Zorlukları aşacağız’

Ödemiş Belediyesi, koronavirüs riskine karşı tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılan işyerlerinde çalışıp da bugünlerde evde olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek desteği vermeye başladı. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Aileler zorlukları birlikte aşar. Biz de büyük bir aileyiz” dedi. Evinden çıkamayan vatandaşın zaruri ihtiyaçları için yardıma koşan belediye, gıda ve temizlik malzemesi yardım paketleriyle de koronavirüs günlerinde kimseyi yalnız bırakmıyor.