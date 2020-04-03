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    HaberlerEge Haberleri ‘Zorlukları aşacağız’
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    03.04.2020 - 07:00 |

    ‘Zorlukları aşacağız’

    Ödemiş Belediyesi, koronavirüs riskine karşı tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılan işyerlerinde çalışıp da bugünlerde evde olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek desteği vermeye başladı.

    ‘Zorlukları aşacağız’

    Ödemiş Belediyesi, koronavirüs riskine karşı tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılan işyerlerinde çalışıp da bugünlerde evde olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek desteği vermeye başladı. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Aileler zorlukları birlikte aşar. Biz de büyük bir aileyiz” dedi. Evinden çıkamayan vatandaşın zaruri ihtiyaçları için yardıma koşan belediye, gıda ve temizlik malzemesi yardım paketleriyle de koronavirüs günlerinde kimseyi yalnız bırakmıyor.

    İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
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    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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