Zorlukta hizmeti daha da artırdı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, gönüllü ordusuyla birlikte Kemalpaşa’daki hasada katılmak ve kiraz bahçelerinden ürün toplamak için harekete geçti. Soyer, “Gönüllü başvurularını aldığımızda sayı 647’ydi. Bugün 18 köyde 46 üreticinin bahçesini 252 gönüllümüzle hasat yapacağız” dedi. Soyer ayrıca, “İçine düştüğümüz tarım politikalarının kader olmadığını biliyoruz, başka bir tarım mümkün diyoruz” diye konuştu.

egedesonsoz.com’un haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gönüllü ordusuyla birlikte Kemalpaşa’ya gitti ve kiraz hasadına katıldı. Hasatta, CHP İzmir milletvekilleri Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan da yer aldı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı tarafından karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Bu imece bizim keşfettiğimiz bir şey değil. İmece bu topraklarda binlerce yıldır bir gelenektir. Bu topraklarda insanlar hayatı iyileştirmek için birlikte emek vermeyi, ter dökmeyi bilmiş insanlar. Bizler o kadim kültürün evlatlarıyız. Üniversite öğrencileri, gençler bugün bizimle beraber ve üreticiyle beraber ürün hasadı yapacak, kiraz toplayacak. Onlarla iftihar ediyorum. İçine düştüğümüz tarım politikalarının kader olmadığını biliyoruz, başka bir tarım mümkün diyoruz” dedi.

Çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Tunç Soyer, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hız kazanan asfalt ve yol bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Soyer, “Daha kampanya döneminde rekor asfalt yılları olacağını söylemiştik“ dedi.

50 bin sardunya

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ilk kez evlerinden çıkamayan İzmirli annelerin günlerini anlamlı bir etkinlikle kutladı. Canlı müzik ve dansçılar eşliğinde 50 bin sardunyayı Anneler Günü’nde kentin kadınlarına ulaştıran Başkan Soyer ve yeni kurulan Sokak Ekonomisi Şube Müdürlüğü, bir ilke imza attı. Anneler kadar onların evlatları da olan çiçek üreticileri, seyyar çiçekçiler, müzisyenler ve dansçıların da etkinlik kapsamında sevindirilmesi, Belediye ile işbirliği yapan kooperatifler ve derneklerden takdir topladı.