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    HaberlerEge Haberleri Zübeyde Ana unutulmadı
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    11.05.2020 - 00:07 |

    Zübeyde Ana unutulmadı

    Anneler Günü’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım kabri başında anıldı.

    Zübeyde Ana unutulmadı

    Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile beraber ilçe belediye başkanları ve eşlerinin de katıldığı törende Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na çiçek konuldu, İstiklal Marşı okundu. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen törende konuşan Başkan Soyer, “Bugün en büyük anamızın, en büyük kaybımızın manevi huzurundayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunu bize armağan etmiş bir annenin huzurundayız. İzmir Türkiye Cumhuriyeti’nin hem kurucusu hem kurtuluşu olmuştur. İzmir her daim bunun sigortası ve güvencesi olmaya devam edecektir” dedi.

    Karşıyaka Belediyesi’nin 20 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Zübeyde Hanım Koşusu’na da, bu yıl sembolik olarak iki kişi katıldı. Anne kız Karşıyaka İnsan Hakları Anıtı’ndan başladıkları dört kilometrelik koşuyu Zübeyde Anıt Mezarı’nda tamamladı. Madalya töreninde Serap Güllü ile kızı Dilara Bukova’ya madalyalarını Soyer ile Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay takdim etti. Törenden sonra Soyer ve Tugay, Karşıyaka’da annelere sardunya dağıttı.

     

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