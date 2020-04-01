1 milyon öğrenciye nasıl sınav yapılacak?

Bu fakültelerde, 954 bin 959 aktif öğrenci var. Sınavın nasıl yapılacağına yönelik pek çok soru işareti bulunuyor. Uygulamayla ilgili eleştiriler geliyor:

‘YÖK izin vermemeli’

“Rektörün nasıl dahiyane(!) bir çözüm bulduğunu merak ediyordum. Büyük bir keşif yapmış edasıyla sınavı muhtemelen online yapacak. Online sınav yapılabilir ancak gözetimli olmak şartıyla. Yoksa bu büyük bir risk. Gözetimsiz yapılacak sınava öğrenciden başka biri girerse bu nasıl tespit edilecek? Öğrencinin soruları kişilerden yardım alarak çözmediği nasıl denetlenecek?

Açıköğretimin en önemli başarısı 40 yıldan beri gerçekleştirilen güvenilir sınav organizasyonudur. Olağanüstü dönem de olsa bu algıyı yıkmamak gerekir. İşin başka bir boyutu da açıköğretim diplomasının örgündeki diplomaya denkliği. Ölçme değerlendirmeyi bu kadar ayağa düşürürseniz, bu denkliği nasıl koruyabilirsiniz? Böyle bir sınava, derslerine çalışan AÖF öğrencileri de karşı çıkacaktır. Böyle bir durum ortaya çıkarsa YÖK buna müdahale etmeli, güvenliği olmayan bir sınava izin vermemeli.”

Sosyal medyadan tepki

Sosyal medyada da öğrencilerin gündemi, online sınavlardı:

- Daha önce girmiştim. Oldukça pratik. Hep online olsa.

- Muhtemelen herkese aynı soru sorulmayacak.

- Nasıl güvenlik sağlanacak. Cevaplar havada uçuşacak. En iyisi geçirin herkesi gitsin bu yıl.

- İnterneti olmayan var. Şehir dışında oturan, ilçelerdeki Açıköğretim Fakültesi bürosuna gidemeyenler ne yapacak?