1000 okula 1000 kütüphane hedefine martta ulaşılacak

Belirlenen okulların altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında geçen yıl 164 milyon Türk lirası yatırım yapıldı. Proje kapsamında 520 mesleki ve teknik Anadolu lisesine kütüphane kuran Bakanlık, geriye kalan 480 kütüphanenin kurulması için ödenekleri illere gönderdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için “Mesleki Eğitimde 1000 Okul” projesini hayata geçirdiklerini hatırlattı. Özer, “Her ilde en az bir okulda olmak üzere 81 ilde 520 yeni kütüphaneyi 2020’de kurduk. Martın sonuna kadar 480 yeni kütüphanemiz de tamamlanmış olacak. Böylece proje kapsamında belirlediğimiz ‘1000 meslek lisesine 1000 kütüphane’ hedefine ulaşmış olacağız. Seçtiğimiz 1000 okulun mevcut laboratuvar ve atölyelerinin güncellenmesi tamamlanacak. Ayrıca her okulumuza en az bir yeni laboratuvar veya atölye yapacağız” dedi.