167 bin çocuğa ulaştı

TEMA Vakfı’nın 2010 yılından beri Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile sürdürdüğü ve her yıl ulaşılan çocuk sayısının arttığı Doğa Eğitim Programları, 2019 yılından itibaren, yeni ismiyle ‘İş Portföy TEMA Değişken Fon’ da biriken tutar ile desteklenmeye başlandı.

TEMA Vakfı’nın Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırladığı Doğa Eğitim Programlarının bir parçası olan Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programları, Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılında, 81 ilde, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde 167 binden fazla çocuğun katılımıyla uygulandı. Koronavirüs salgınının Türkiye’yi etkisi altına almaya başlaması ile koruma ve kontrol tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimlere Mart 2020 tarihinde ara verildi; uzaktan eğitim kapsamında EBA TV'de ve sosyal medya platformlarında dijital eğitim içerikleri yayınlandı.

Bağ kuruluyor

Çocukların küçük yaşlardan itibaren, fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimi için ihtiyaçları olan açık havada vakit geçirmeyi ve doğayla bağ kurmalarını destekleyen Doğa Eğitim Programları, doğada daha çok zaman geçirmelerini, gözlem yapmalarını, merak duygusuyla doğayı keşfetmelerini sağlamak ve ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlandı. Okul öncesi çocuklara verilen Minik TEMA ve ilkokul düzeyinde çocuklara verilen Yavru TEMA Eğitim Programları; toprak, su varlıkları, biyolojik çeşitlilik, ekosistem, hava, doğada gözlem, sürdürülebilir yaşam gibi konularda olabildiğince geniş bir kurguda hazırlandı.

Eğitim programları kapsamında; öğretmen rehberi, üç farklı eğitici poster, gözlem kutusu, doğa gözlem çarkı gibi eğitim içeriğini destekleyen materyaller öğretmenlere ulaştırılıyor. Her iki düzeydeki çocuklar için ‘orman’ ve ‘toprak’ temalı iki animasyon çocuk filmi ve doğa temalı üç çocuk şarkısı programlar kapsamında çocuklarla buluşturuluyor.