20 bin sözleşmeli öğretmen atandı

Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adayların katılmadığı törendeki konuşmasında, 20 bin öğretmenin daha eğitim ailesine dahil olduğunu söyledi.

Doluluk oranı yüzde 93

Göreve başladıkları günden bu yana ekip arkadaşlarıyla her zaman öğretmeni merkeze alan bir bakış açısıyla hareket ettiklerine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

“Öğretmenlerimizin çocuklarıyla buluşması için yeni bir dönemi başlatmış oluyoruz. Salgın döneminde gördük ki kendisine imkân, fırsat, değer verilen tüm arkadaşlarımız ellerinden gelenin çok çok fazlasını büyük bir gayret ve sorumlulukla yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Öğretmenlik, akademik bilgi kadar aynı zamanda bir vicdan işi.”

Selçuk, göreve yeni başlayacak öğretmenlere de “Hepiniz hem zihninizi hem de bedeninizi etkin şekilde çalıştıracağınız, vicdanınızı pusula olarak göreceğiniz, fedakarlıkla dolu bir mesleğe başlıyorsunuz” diye seslendi.

Selçuk konuşmasına şöyle devam etti: “Ziya Öğretmen olarak her zaman sizin yanınızdayım, sizin itibarınız benim itibarımdır, bizim itibarımızdır. Sizlerle beraber Türkiye’de öğretmen ihtiyacımızı daha fazla gidermiş bulunuyoruz, büyük oranda karşılamış oluyoruz. Türkiye genelinde öğretmen doluluk oranı bugün yüzde 93’e ulaşmış oldu. Bu, güzel bir haber.”

Gazetecilerden rakam istedi

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, salonda bulunan gazetecilerden kura için rakam istedi. Kura numarasının “379658012” olarak belirlenmesinin ardından Selçuk butona basarak atamayı başlattı. Salondaki ekranda adayların atandığı iller ve okulları paylaşıldı. Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen atandı.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında, milli sporculardan beden eğitimi alanına 90 öğretmen ataması daha önce yapılmıştı.

Atama sonuçları Bakanlığın “e-devlet” ve “personel.meb.gov.tr” internet adreslerinden öğrenilebilecek.