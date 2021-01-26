2021 MSÜ başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı kılavuzu yayımlandı mı?

MSÜ başvuruları ne zaman alınacak sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 2021 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından sınava katılım sağlamayı düşünen binlerce aday başvuruların alınacağuı tarihi merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 27 Ocak olarak duyurulan başvuru başlangıç tarihinin ardından adaylar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

MSÜ BAŞVURULARI HANGİ TARİHLER ARASINDA ALINACAK?

MSÜ başvuruları ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında alınacak

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 yılında gerçekleştirilecek

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2021 MSÜ başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Başvuru kılavuzunun 27 Ocak tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor

MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

2021 MSÜ başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile yapılabilecek