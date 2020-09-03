‘81 ilde EBA destek noktası kuruldu’

Kırsal bölgelerde belirli imkanlara sahip olmayan ve birlikte okul çağında birden fazla çocuğu olan velilerin çocuklarının EBA TV’yi izlemeleri için birtakım çözümler ürettiklerinin altını çizen Selçuk, EBA destek noktalarının bu çözümlerden biri olduğunu belirtti. Selçuk, şunları söyledi: “81 ilimizde şu anda 1420 EBA destek noktası kurulmuş durumda. Bu sayı çok yakın bir zamanda 5 bin 200’e çıkarılacak. EBA destek noktasında öğrencilerimize dijital eğitim araçları ve geniş bant internet erişimi sunacağız. Bu alanlar okullarımızın tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrencilerimiz tarafından kullanılabilecek. Televizyon içeriği öğrenciler tarafından çok rahatlıkla erişilebilir durumda. Öğrencimiz, EBA destek noktasına giderse burada uzaktan eğitimini almış olabilecek.”

Selçuk, öğrenci ve velilerin en yakın EBA destek noktasını bulması için bir yazılım hazırladıklarını bildirdi. EBA destek noktalarının Bakanlığa bağlı okul ve diğer kurumlarda yer aldığına dikkati çeken Selçuk, “EBA destek noktasında, ihtiyacı olan öğrencilerin belirli bir planlama dahilinde gruplar halinde, dönüşümlü olarak bilgisayar ve internet kullanımları sağlanacak” dedi.