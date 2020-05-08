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    HaberlerEğitim Haberleri A5 Kağıt Boyutu Nedir? Cm, Piksel (Px), İnç A4 Kağıt Ölçüleri
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    08.05.2020 - 23:20 |

    A5 Kağıt Boyutu Nedir? Cm, Piksel (Px), İnç A4 Kağıt Ölçüleri

    Baskı amacıyla kullanılan kağıtların ölçüleri ve gramaj çeşitleri oldukça önemli bir konudur. Bu sebeple kağıt üzerine yapılacak baskılar için siparişler verilmeden önce kağıtların ölçüleri göz önüne alınmalıdır. A5 kağıt boyutu ise bu kağıtlardan bir tanesidir. Peki A5 kağıt boyutu nedir? Cm, piksel (px), inç A4 kağıt ölçüleri nelerdir? Sizlere bu konuyu detayları ile inceledik.

    A5 Kağıt Boyutu Nedir? Cm, Piksel (Px), İnç A4 Kağıt Ölçüleri

    Özellikle yaygın kullanılan kağıt ebatları A3, A4 ve A5 kağıtlardır. Çok sık tercih edilen bu kağıtların ebatları da birbirlerinden farklıdır.

    A5 Kağıt Boyutu Nedir?

    A türündeki kağıt boyutları A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ve A8 şeklinde sıralanmaktadır. Genellikle her bir kağıt bir sonrakinin 1/2 katı kadar ilerler. A5 kağıtları ise çok sık tercih edilen kağıtlardan birisidir. Normal bir A4 kağıdı ortadan ikiye bölündüğünde A5 kağıdını vermektedir. A5 kağıdının ölçüleri şu şekildedir:

    Cm olarak: En 14.8 cm'dir. Boy ise 21 cm'dir.
    MM olarak en 148 mm'dir. Boy 210 mm'dir.
    İNC olarak ise 5,83 x 8.27 inc

    Cm, Piksel (px), İnç A4 Kağıt Ölçüleri Nelerdir?

    Çok sık kullanılan kağıt boyutlarından birsi A4 boyutlu kağıtlardır. Genellikle resmi dairelerde veya birçok kaynakta A4 kağıtları kullanılmaktadır. A4 kağıdının cm, piksel (px), inç ölçüleri şu şekildedir:

    - A4 kağıdı 210 x 297 mm
    - A4 kağıdı 21 x 29.7 cm
    - A4 kağıdı 27 x 11.69 inç

    - 595 x 841 piksel, 72 piksel/inç
    - 1240 x 1754 piksel, 150 piksel/inç
    - 2480 x 3508 piksel, 300 piksel/ inç

     

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