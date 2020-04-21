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    HaberlerEğitim Haberleri Abide Eş Anlamlısı Nedir? Abide Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 17:35 |

    Abide Eş Anlamlısı Nedir? Abide Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Abide kelimesi ile birçok kişi karşılaşmıştır ancak gerçekten anlamı ne olduğu bilinmez. Bu kelime anlamı ile beraber aynı zamanda eş anlamlısı üzerinden de tabir edilebilmektedir. Abide eş anlamlısı nedir? Abide kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Abide Eş Anlamlısı Nedir? Abide Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Türk Dil Kurumu'na göre abide kelimesinin eş anlamlı olarak, ‘anıt’ sözcüğü üzerinden değerlendirebilirsiniz. Tarih boyunca büyük bir kişinin ya da büyük bir olayın nesillere aktarılması adına ele alınmış yapılardır.

    Abide Eş Anlamlısı Nedir?

    Abide kelimesi için Türkçede TDK üzerinden anıt eş anlamlı kelimesi karşılık bulmaktadır. Tarihe adını yazdırmış önemli olaylar ile beraber kişileri anlatan yapılar olarak bu kelimeyi ifade etmek mümkün. Özellikle heykel ya da çeşitli biçimlerdeki yapılar üzerinden bu kelime değerlendirilmektedir.

    Abide Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Abide kelimesi için günümüzde anı sözcüğü ile eş anlamlı olarak ele alınabilmektedir. Hatta özellikle abi de çok fazla kullanılmayan bunun aksine anıt daha fazla değerlendirilen bir sözcüktür.

     ‘’Bu büyük işi için bir anıt yaptırılacağı duyuruldu’’

     

     ‘’Böylesi büyük bir olay için mutlaka abide ele alınması gerekir.’’

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