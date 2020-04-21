Abide Eş Anlamlısı Nedir? Abide Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu'na göre abide kelimesinin eş anlamlı olarak, ‘anıt’ sözcüğü üzerinden değerlendirebilirsiniz. Tarih boyunca büyük bir kişinin ya da büyük bir olayın nesillere aktarılması adına ele alınmış yapılardır.

Abide Eş Anlamlısı Nedir?

Abide kelimesi için Türkçede TDK üzerinden anıt eş anlamlı kelimesi karşılık bulmaktadır. Tarihe adını yazdırmış önemli olaylar ile beraber kişileri anlatan yapılar olarak bu kelimeyi ifade etmek mümkün. Özellikle heykel ya da çeşitli biçimlerdeki yapılar üzerinden bu kelime değerlendirilmektedir.

Abide Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Abide kelimesi için günümüzde anı sözcüğü ile eş anlamlı olarak ele alınabilmektedir. Hatta özellikle abi de çok fazla kullanılmayan bunun aksine anıt daha fazla değerlendirilen bir sözcüktür.

‘’Bu büyük işi için bir anıt yaptırılacağı duyuruldu’’

‘’Böylesi büyük bir olay için mutlaka abide ele alınması gerekir.’’