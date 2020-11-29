Aç Ne Yemez Tok Ne Demez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Aç Ne yemez Tok Ne Demez Atasözünün anlamı nedir TDK ya göre; “fakir insan, elde ettiği şeyin iyisine kötüsüne bakmaz, varlık sahibi insan ise en güzel ve en iyi şeylerde dahi kusur bulur” manasında söylenen bir söz.



Aç Ne Yemez Tok Ne Demez Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Fakir bir insan eline geçenin iyisine veya kötüsüne bakma lüksüne sahip değildir. Çünkü zaten ihtiyaç sahibidir. Hakkına razı olur. Oysa varlık sahibi kişi, zaten birçok şeye sahip olduğundan, eline geçen şeylerde kusur arar. Zaten bir kusur arama niyetinde olduğu içinde, aradığını bulur.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Aç olan kişi ne bulursa razı olur, tok olan kişi güzel şeylerde dahi hep bir kusur bulur.

