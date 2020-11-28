Atasözlerinin en etkili yönleri içlerinde barındırdıkları ders nitelikleridir. Bu niteliklerini kaybetmeden günümüze kadar ulaşan birçok atasözü var. Bunların içinde en aktif şekilde kullanılanı ise aç tavuk kendini buğday ambarında sanır atasözü olarak karşımıza çıkıyor.



Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Varlık sahibi olmayan kişiler sürekli bir hayal aleminde dolanırlar. Yoksulluk çeken kimseler sürekli olarak ihtiyaç duydukları şeyleri elde etme hayali kurar. Olmayacak düşlerin hayalini kurarlar.



Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır Atasözünün Kısaca Açıklaması



Yoksulluk çeken insanlar ihtiyaç duydukları şeylere karşı duydukları hasrete bağlı olarak olmayacak hayaller kurarlar. Onları elde ettiği anların hayalini yaşar.