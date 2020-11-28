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    28.11.2020 - 17:35 |

    Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Etkisini kaybetmeden günümüze kadar ulaşabilen atasözleri arasında en çok kullanılanı aç tavuk kendini buğday ambarında sanır atasözü olarak biliniyor. Bu atasözü hem derin bir anlam içeriyor hem de bazı durumları özetlemek için oldukça etkili bir cevap olarak kullanımı tercih edilebiliyor. Bu atasözünün anlamı nedir ya da atasözünün açıklaması ve atasözünün konusu gibi soru işareti içeren cümlelere sizin için yanıtları derledik.

    Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Atasözlerinin en etkili yönleri içlerinde barındırdıkları ders nitelikleridir. Bu niteliklerini kaybetmeden günümüze kadar ulaşan birçok atasözü var. Bunların içinde en aktif şekilde kullanılanı ise aç tavuk kendini buğday ambarında sanır atasözü olarak karşımıza çıkıyor.

    Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Varlık sahibi olmayan kişiler sürekli bir hayal aleminde dolanırlar. Yoksulluk çeken kimseler sürekli olarak ihtiyaç duydukları şeyleri elde etme hayali kurar. Olmayacak düşlerin hayalini kurarlar.

    Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanır Atasözünün Kısaca Açıklaması

    Yoksulluk çeken insanlar ihtiyaç duydukları şeylere karşı duydukları hasrete bağlı olarak olmayacak hayaller kurarlar. Onları elde ettiği anların hayalini yaşar.

     

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