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    01.01.2021 - 14:10 |

    Aç Zıt Anlamlısı Nedir? Açın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Türkçede bazı kelimelerin, bazı kelimelere oranla daha fazla kullanıldığını belirtmek gerekir. Bu kelimelerin içerisinde de kelimesinin yer aldığını söylemek gereklidir. Aç kelimesinin zıt anlamlısı da kelimenin kullanıldığı kadar sık kullanılır. Bunun yanı sıra aç kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler İnternete başvurmaktadır. Peki aç zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.

    Aç Zıt Anlamlısı Nedir? Açın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan ve bilinen kelimeler içerisinde yerini almaktadır. Aç kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgilenmek isteyen bireyler, kelimenin hangi zıt anlama sahip olduğunu merak etmektedirler. Aç kelimesinin zıt anlamı, hakkında bilgi ve örnek vermek, okurlar adına faydalı olacaktır. 

    Açın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Aç kelimesi, birden fazla anlama sahip olduğundan, birden fazla zıt anlamı bulunmaktadır. Bunlar ise; ört, kapa, kapat ve tok olarak sıralanabilir. Aç kelimesi gibi, bu kelimelerin de dilimizde cümleler içerisinde fazlaca kullanıldığını belirtmek kesin olacaktır. Aç ve açın zıt anlamlarına ait aşağıdaki gibi örnek vermek de doğru olacaktır; 

    - Aç uyuyan insanların, tok uyuyabilmesi için elimden geleni yapmak istiyorum.

    - Kapa kapıyı da pencereyi açalım. 

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