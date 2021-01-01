Aç Zıt Anlamlısı Nedir? Açın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Aç kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan ve bilinen kelimeler içerisinde yerini almaktadır. Aç kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgilenmek isteyen bireyler, kelimenin hangi zıt anlama sahip olduğunu merak etmektedirler. Aç kelimesinin zıt anlamı, hakkında bilgi ve örnek vermek, okurlar adına faydalı olacaktır.

Açın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Aç kelimesi, birden fazla anlama sahip olduğundan, birden fazla zıt anlamı bulunmaktadır. Bunlar ise; ört, kapa, kapat ve tok olarak sıralanabilir. Aç kelimesi gibi, bu kelimelerin de dilimizde cümleler içerisinde fazlaca kullanıldığını belirtmek kesin olacaktır. Aç ve açın zıt anlamlarına ait aşağıdaki gibi örnek vermek de doğru olacaktır;

- Aç uyuyan insanların, tok uyuyabilmesi için elimden geleni yapmak istiyorum.

- Kapa kapıyı da pencereyi açalım.