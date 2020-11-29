Acele Giden Ecele Gider Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bir işi kısa zamanda yapmak, çoğu zaman o işin aceleyle ve özensizce yapılmasına yol açabilir. Bu nedenle bu özensizliğin giderilmesi için, aceleyle iş yapmanın değil de, niteliğin ön planda tutulduğu kimi atasözleri, bu sorunlu davranışın altını çizer.



Acele Giden Ecele Gider Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Acele etmek, bir işin hızla sonuçlandırılmasını sağlasa da, çok kötü sonuçlara yol açar. Bu atasözündeki "ecele gider" kısmı hem mecaz hem de gerçek anlamında kullanılabilir. Zira araba kullanılırken hız sorunuyla mücadele kapsamında en çok kullanılan kamu spotu niteliğindeki sözlerden biri de budur. Bunun yanı sıra mecazen de aceleyle bir işi yapmak, ölümcül sonuçlar doğurabilir.



Kısaca Acele Giden Ecele Gider Atasözü Açıklaması



Yapılan bir işi tamamlamakta aceleci davranmak, istenmeyen durumlar doğurur.