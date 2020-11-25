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    HaberlerEğitim Haberleri Acele İşe Şeytan Karışır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    25.11.2020 - 16:17 |

    Acele İşe Şeytan Karışır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözünün anlamı nedir? "TDK" Acele İşe Şeytan Karışır anlam bakımından hızlı yapılan işlerden çıkan aksiliklere dikkat çekmektedir. Telaş ile yapılan her işte yaşananlar sorunlar bu güzel atasözleri ile küçük uyarılar yüklemektedir. Atasözünün tam anlamını ve kullanıldığı cümleleri derledik.

    Acele İşe Şeytan Karışır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

     Acele İşe Şeytan Karışır atasözü açıklaması ve konusu; verilen kararlar, düşünmeden ve plansız yapılan işlerde yaşanan aksilik ve sorunlar üzerine kullanılan manidar atasözlerindendir. Çok çabuk yapılmaya çalışılan işlerde telaşe olur ve bu da o iş alanında aksilikler ve eksiklikler yaşanmasına sebep olur.

     Acele İşe Şeytan Karışır Atasözünün Anlamı Ne Demek? (TDK)

     Acele ve plansız yapılan işlerde hatalar çok olur. Acele ile yapılan bir işi sonuçlandırmak zordur. Hızlı, düşünmeden, yapılan her işte aksilik çıkar ve yanlışlar çok olur. Bu bağlamda "Acele İşe Şeytan Karışır" Atasözü sıklıkla bu gibi durumlarda kullanılmaktadır. 

     Kısaca Atasözü Açıklaması

     Acele İşe Şeytan Karışır atasözü; telaşla yaptığımız her işte aksilikler ve yanlışlar yaşanır anlamında kullanılan bir atasözüdür. Sakin yapılmayan, telaşla kalkışılan her işe aksilik karışır. 

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