Acı Zıt Anlamlısı Nedir? Acının Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Acı, gerçek anlamı dışında da kullanılabilir. Örneğin Acı Gerçekler ya da Acı Hatıralar.



Acının Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Tatlı:



Bir niteleme sıfatı olan tatlı sözcüğü, acının zıt anlamlısıdır. Tıpkı acı kelimesi gibi tatlı da hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılabilir.



Örnek Cümleler:



1.A- Sütle yapılan tatlıları daha çok seviyorum. (Gerçek Anlam)

1.B- Tatlı dilli insanlarla muhabbet etmekten keyif alıyorum. (Mecazi Anlam)



2- Haz:



Arapçadan dilimize geçmiş olan haz, zevk anlamına gelir. Hazzetmek fiili ise hoşlanmak manasında kullanılır.



Örnek Cümle:



Kendisine aşırı güvenen kibirli insanlardan hiç hazzetmem.



3- Sevinç:



''Sev'' kökünden türeyen sevinç, acı ile karşıt anlamlıdır.



Örnek Cümle:



Şehrin her yerinde sevinç gösterileri yapıldı.



Acı ile zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Neşe ve Mutluluk.