Acı Zıt Anlamlısı Nedir? Acının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Acı, tadı keskin ve yakıcı demektir. ''Acı çekmek'' kalıbı ise üzüntü duymak ve kederli olmak anlamına gelir. Yaygın olarak kullanılan diğer deyimler ise şu şekilde sıralanabilir: Acısını çıkarmak ve canı acımak. Acı zıt anlamlısı nedir? Sizin için örnek cümlelerle detaylı bir şekilde derledik.
Acı, gerçek anlamı dışında da kullanılabilir. Örneğin Acı Gerçekler ya da Acı Hatıralar.
Acının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Tatlı:
Bir niteleme sıfatı olan tatlı sözcüğü, acının zıt anlamlısıdır. Tıpkı acı kelimesi gibi tatlı da hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1.A- Sütle yapılan tatlıları daha çok seviyorum. (Gerçek Anlam)
1.B- Tatlı dilli insanlarla muhabbet etmekten keyif alıyorum. (Mecazi Anlam)
2- Haz:
Arapçadan dilimize geçmiş olan haz, zevk anlamına gelir. Hazzetmek fiili ise hoşlanmak manasında kullanılır.
Örnek Cümle:
Kendisine aşırı güvenen kibirli insanlardan hiç hazzetmem.
3- Sevinç:
''Sev'' kökünden türeyen sevinç, acı ile karşıt anlamlıdır.
Örnek Cümle:
Şehrin her yerinde sevinç gösterileri yapıldı.
Acı ile zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Neşe ve Mutluluk.