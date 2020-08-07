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    HaberlerEğitim Haberleri Açıköğretim psikoloji programları tercih klavuzundan çıkarıldı
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    07.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Açıköğretim psikoloji programları tercih klavuzundan çıkarıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ilgili raporuna binaen “Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirmesinin ardından ilgili programlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzundan çıkarıldı.

    Açıköğretim psikoloji programları tercih klavuzundan çıkarıldı

     

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, önceki günkü açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun “Psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde” bir rapor hazırladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğunu bildirmişti.

    Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ilgili raporuna binaen “Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü, YÖK Başkanlığına bildirdiğini açıklamıştı.

    Erdoğan’ın konuya ilişkin görüşünü YÖK’e bildirmesinin ardından dün başlayan tercih süreci öncesi açıköğretim psikoloji lisans programları, YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı.

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