Adalet ve insan temalı filmler yarışıyor

Başvuruları 28 Şubat 2021 tarihine kadar devam eden, sonuçları 30 Nisan 2021’de açıklanacak yarışmada sinemacılar adalet kavramının, insan ve toplum vicdanındaki yansımalarını sinemacı gözüyle yorumlayacaklar. İsteyen herkesin başvurabileceği yarışmada, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra, en fazla 40 dakika uzunluğunda çekilen filmler ve animasyonlar kabul ediliyor. Filmlerde Türkçe dışındaki diller için Türkçe altyazı kullanılması şartı bulunuyor. Jüri Başkanlığını ünlü yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim’in üstlendiği yarışmada birinciye 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye ise 30 bin TL ödül verilecek.